Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
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с чего всё началось

В России ввели временный запрет на импорт топлива

Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу со 2 июня, соответствующее решение правительство приняло 25 мая.
РИА Новости17:16

Подробнее о событии

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Газета.Ru17:53

Вступил в силу временный запрет на импорт топлива в Россию

Взгляд.ру18:56

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

RT на русском18:54

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

РБК22:12

В России вступил в силу запрет на импорт топлива

Московский Комсомолец17:36

В России ввели временный запрет на импорт топлива

РИА Новости17:16

В Омской таможне сообщили о запрете на ввоз отдельных видов топлива

БК5506:50
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В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Политика

Украина планирует в Берлине поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители

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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
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Политика

ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции

Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.
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Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
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Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Друзья еще пока не появились в группе Плющенко, мы не виделись ни с кем из-за самоизоляции.
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Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса

Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
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Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву

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Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
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Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
РИА Новости 19:56
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
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Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
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Экономика

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
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Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
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Происшествия

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Космос

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

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Мужчина сжег 13 автомобилей в автосалоне в Кургане

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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

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В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru 16:29
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