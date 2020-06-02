Общество
Газета.RuВ России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
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с чего всё началось
Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу со 2 июня, соответствующее решение правительство приняло 25 мая.РИА Новости17:16
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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