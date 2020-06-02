Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу со 2 июня, соответствующее решение правительство приняло 25 мая.

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Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

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