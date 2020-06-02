Общество

ТАССТАССВ России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, ее ввели постановлением правительства, подписанным в конце мая.
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В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

ТАСС01:34

Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу

Коммерсантъ01:17

В Омской таможне сообщили о запрете на ввоз отдельных видов топлива

БК55вчера в 06:50

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

RT на русскомвчера в 18:54

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Газета.Ruвчера в 17:53

В России ввели временный запрет на импорт топлива

РИА Новостивчера в 17:16

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

РБКвчера в 22:12
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Происшествия

Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда

Российская газета 02:57
1
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
991
Политика

В России 1 июля объявят выходным днём

В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
555
Политика

Трюдо выступил против участия России в саммите G7

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
341
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
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Общество

В РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны. За сутки умерли 182 человека, выздоровели более 11 тысяч.
REGNUM 03:49
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
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Спорт

World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа

World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассказала, что пыталась надеть свой купальник из 90-х

Напомним, 52-летняя Андерсон снималась в 90-х в сериале "Спасатели Малибу", после этого актрису признали одним из секс-символов США.
Вестник вчера в 08:37
Политика

Павел Анохин намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края

Политик, основатель финансово-промышленной группы «ДАН» Павел Анохин намерен составить конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.
В курсе.ру 03:39
3
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
113
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
8
Общество

За сутки в России выявили 9 035 заболевших коронавирусом

За весь период в России от коронавируса умерли 4 855 пациентов.
RuNews24.ru вчера в 03:44
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Экономика

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы.
РБК 02:27
22
Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
32
Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
692
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
15
Происшествия

Продлен срок ареста бывшей судье Балашовского района

Саратов 24 03:28
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
51
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
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Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
Lenta.ru 03:18
22
Авто

В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже

CarsWeek.ru вчера в 10:20
2
Происшествия

По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
1K
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
240
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
32
Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
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