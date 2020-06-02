В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, ее ввели постановлением правительства, подписанным в конце мая.

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

Политика В России 1 июля объявят выходным днём В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию. 555

Политика Трюдо выступил против участия России в саммите G7 Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. 341

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 292

Гаджеты Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда. 12

Спорт World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 113

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Общество За сутки в России выявили 9 035 заболевших коронавирусом За весь период в России от коронавируса умерли 4 855 пациентов.

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 469

Экономика В России задумали удвоить производство золота Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». 32

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 26

Происшествия В Белгородской области ураган снес крыши домов В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. 32

Политика Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. 219