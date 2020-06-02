Общество
ТАССВ России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, ее ввели постановлением правительства, подписанным в конце мая.
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Происшествия
Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда
Российская газета 02:57
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
Общество
В РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны. За сутки умерли 182 человека, выздоровели более 11 тысяч.
REGNUM 03:49
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
Спорт
World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа
World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассказала, что пыталась надеть свой купальник из 90-х
Напомним, 52-летняя Андерсон снималась в 90-х в сериале "Спасатели Малибу", после этого актрису признали одним из секс-символов США.
Вестник вчера в 08:37
Политика
Павел Анохин намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края
Политик, основатель финансово-промышленной группы «ДАН» Павел Анохин намерен составить конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.
В курсе.ру 03:39
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
За сутки в России выявили 9 035 заболевших коронавирусом
За весь период в России от коронавируса умерли 4 855 пациентов.
RuNews24.ru вчера в 03:44
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Экономика
Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев
Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы.
РБК 02:27
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Происшествия
Продлен срок ареста бывшей судье Балашовского района
Саратов 24 03:28
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
Lenta.ru 03:18
Авто
В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02