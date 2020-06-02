В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, ее ввели постановлением правительства, подписанным в конце мая.

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

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