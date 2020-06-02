Общество
ТАССВ России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, ее ввели постановлением правительства, подписанным в конце мая.
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Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
В Киеве прокомментировали вопрос о водоснабжении Крыма
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, если Москва направит официальный запрос в Киев с просьбой возобновить водоснабжение Крыма, то получит четкий ответ, что это возможно только после освобождения полуострова.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Политика
В Раде заявили о застрявшей в «лихих девяностых» Украине
Украина продолжает отдаляется от статуса космического государства, заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Lenta.ru 00:39
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР
Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза.
BFM.ru 31 мая в 06:11
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Кино
Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки
Крис Эванс больше не появится в кино в образе полюбившегося поклонниками героя Капитана Америки.
Дни24 02:00
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 31 мая в 09:55
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Игры
LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора
На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Здоровье
В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19
Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Авто
Представлен новенький кроссовер Nissan во всех подробностях
Презентация предсерийного прототипа Nissan Ariya прошла «по удаленке».
HotGeo вчера в 08:18
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Экономика
Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов
Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm вчера в 07:25
Футбол
«Бордо» и «Ланс» интересуются Шарлем Каборе
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе может покинуть клуб.
Metaratings 01:59