В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, она была введена постановлением правительства, подписанном в конце мая.

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

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