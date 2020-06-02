Общество
ТАССВ России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, она была введена постановлением правительства, подписанном в конце мая.
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Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Наука
Названа причина меньшей уязвимости детей к новому коронавирусу
Американские ученые из Медицинской школы Икана выяснили, почему дети переносят COVID-19 в легкой форме чаще, чем взрослые.
Волгоградская правда вчера в 14:19
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor вчера в 09:53
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин уволил главу МВД Новосибирской области Юрия Стерликова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова.
АиФ Новосибирск вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ вчера в 19:24
Единоборства
Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче
FightTime.ru вчера в 04:19
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Наука
В Сербии в угольной шахте нашли римский корабль
RuNews24.ru 00:31
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Здоровье
Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com вчера в 03:45
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что отказалась выполнить просьбу мэра Портленда Тэда Уилера мобилизовать Национальную гвардию для противостояния протестующим, невзирая на телефонный звонок президента США Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика
Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США
Rambler News Service вчера в 06:14
Происшествия
Участники протестов разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке
Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, под покровом темноты разграбили небольшие десяти магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Вести ФМ 00:28
Общество
Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников
Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате.
Росбалт вчера в 07:45
Общество
Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Наука
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
Общество
В США впервые за 25 лет из-за беспорядков закрыли федеральные тюрьмы
Впервые за 25 лет в США закрыли федеральные тюрьмы. Это связано со вспыхнувшими после событий в Миннеаполисе беспорядками.
Российская газета 00:00
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня 31 мая в 11:02
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия вчера в 06:30
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform вчера в 06:46