Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 17:59

На случай войны. Что ждать россиянам от закона о защите Рунета

Телеканал 360°06:12

Лазейки найдутся: об ограничениях мирового интернета

REGNUM08:40

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъвчера в 22:09

«Информационная безопасность». Как государство регулировало интернет в России

ТАСС08:31

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

РБКвчера в 17:00

Свежая голова

Российская газетавчера в 15:19
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Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика

Климкин заявил, что Россия готовится ударить по югу Украины

ИА «Ореанда-Новости»По мнению бывшего главы МИЛ Украины Павела Климкина, в РФ планируют нанести полномасштабный удар по югу его государства.
Ореанда-Новости 05:38
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика

Украина ждет от России репараций за Донбасс

Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ruposters.ru 04:45
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия

В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Происшествия

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Политика

Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Армия и оружие

Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Политика

«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Футбол

Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
Спорт-Экспресс 30 октября в 12:27
Фигурное катание

Загитова, Сотскова и Косторная сегодня выступят на Гран-при Франции

Сегодня, 1 ноября в 20:15 по московскому времени, во французском городе Гренобле состоится короткая программа одиночного женского катания.
Bethub.org 02:14
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 02:02
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Политика

Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском

Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
Политика

РФ настаивает на проведении сессии по разоружению вне США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что РФ настаивает на проведении сессии Первого комитета Генассамблеи ООН вне территории США, как сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 08:41
Общество

Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге

Шоумен Сергей Светлаков признался, что во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
News.ru 06:24
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Экономика

Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.
РБК 29 октября в 07:07
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM вчера в 02:19
Здоровье

Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
FreeNews-Volga вчера в 01:16
Армия и оружие

Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

REGNUM 05:40
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Армия и оружие

ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом

РИА Новости 07:36
Гаджеты

Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
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