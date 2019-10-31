Общество
КоммерсантъВ России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Ведь большинство серверов за границей. Надеемся, нам никто ничего не ограничит. Но если предположить, что серверы будут отключаться, мы должны обеспечить функционирование Сети в России. Закон призван обеспечить суверенность нашего интернета и возможность там работать.
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
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«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
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В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок
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Общество
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Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Общество
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В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Общество
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
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Депутаты Рады обратились к США из-за ситуации вокруг батальона «Азов»
Депутаты Верховной рады Украины призвали Конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона «Азов» и провести расследование до принятия какого-либо решения.
Общество
Россияне поддерживают введение отцовского капитала
Как сообщается в исследовании, которое провела Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства, введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% российских семей.
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Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
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Транспорт
Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву
Компания РЖД в пятницу, 1 ноября, запустит первые ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые отправятся из Москвы, проедут через несколько близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут обратно в столицу.
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
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