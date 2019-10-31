Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Владимир Путин
Ведь большинство серверов за границей. Надеемся, нам никто ничего не ограничит. Но если предположить, что серверы будут отключаться, мы должны обеспечить функционирование Сети в России. Закон призван обеспечить суверенность нашего интернета и возможность там работать.
— Владимир ПутинLentaChel.ru 03:53

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РБКвчера в 17:00

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Коммерсантъвчера в 22:09
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В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

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