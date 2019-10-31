Ведь большинство серверов за границей. Надеемся, нам никто ничего не ограничит. Но если предположить, что серверы будут отключаться, мы должны обеспечить функционирование Сети в России. Закон призван обеспечить суверенность нашего интернета и возможность там работать.

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