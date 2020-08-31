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РИА Новости
РИА Новости

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
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Эхо Москвы

В России заработал механизм упрощенного банкротства

Эхо Москвы20:06
РИА Новости

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц

РИА Новости19:48
НТР 24

МФЦ Нижнекамска с 1 сентября начнёт приём заявлений о банкротстве

НТР 2429 августа в 01:15
ТАСС

С 1 сентября в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Арктик-TV

С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства

Арктик-TV29 августа в 05:33
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
Колыма-информ

Долги станет проще списать: как будут работать новые правила личного банкротства

Колыма-информ28 августа в 21:30

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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В российском даркнете появились данные американских избирателей

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