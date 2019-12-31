Общество

ТАССТАССВ России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России. Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.
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В России вступает в силу закон об органической продукции

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В России утвердили стандарты органической еды

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В России вступил в силу закон об экопродукции

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Закон об органической продукции вступает в силу в РФ

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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
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Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку

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МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

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Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
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Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

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Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

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Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
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Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

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Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

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Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
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На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
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Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
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Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
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Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
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К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
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В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
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На пляже в Майами нашли тело российского пилота

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В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
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Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

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Названа смертельная опасность неправильного сна

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В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
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Арсенал — Челси 1:2

ProstoProSport 29 декабря в 08:16
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