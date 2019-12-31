Общество
ТАССВ России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России. Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.
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Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Политика
Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Армия и оружие
Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем
Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Здоровье
Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Общество
ВЦИОМ назвал самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
Наука
В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад
В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Общество
Названа смертельная опасность неправильного сна
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Футбол