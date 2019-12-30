Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России. Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.

В России вступил в силу закон об органической продукции

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