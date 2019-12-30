Общество
ТАССВ России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России. Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.
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Шоу-бизнес
Волочкова устроила предновогоднее купание в Таиланде
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»
С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
Происшествия
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение
Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color
Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Авто
В России запретят ездить на автомобилях без номеров
Повышение утильсбора, регистрация машин в автосалонах, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал
Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Кино
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х
Экономика
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Политика
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку на автограф-сессии
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Гаджеты
Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10
Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
Происшествия
В квартире героя мема про повара нашли труп девушки
Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара».
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.