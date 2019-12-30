Общество

ТАССТАССВ России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России. Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.
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С 1 января В России вступил в силу закон об «органических» продуктах

SM News01:35

В России утвердили стандарты органической еды

Lenta.ruвчера в 19:30

Каким знакам верить: много ли продуктов притворяются органическими?

Сергиевские Курантывчера в 07:51

В России вступил в силу закон об экопродукции

REGNUMвчера в 18:30

Закон об органической продукции вступает в силу в РФ

ПРАЙМвчера в 17:10

В России вступил в силу закон об органической продукции

ТАССвчера в 16:23

Вступил в силу закон об органической продукции

Вести.Ruвчера в 19:12
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Волочкова устроила предновогоднее купание в Таиланде

Свободная Пресса вчера в 08:39
Энергетика

Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»

С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
РЕН ТВ 00:59
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
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Авто

В России запретят ездить на автомобилях без номеров

Повышение утильсбора, регистрация машин в автосалонах, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Автоновости дня вчера в 08:33
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Коммерсантъ 00:18
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости 30.12.19 в 07:08
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Инфорос вчера в 04:44
Авто

Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis

Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Goroday.ru 30.12.19 в 10:13
Кино

Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х

КиноПоиск вчера в 05:10
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru вчера в 10:34
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус вчера в 06:02
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Политика

Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз

Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
РИА Новости вчера в 17:08
Политика

Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Мой Брянск 30.12.19 в 11:13
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку на автограф-сессии

Телепрограмма 01:26
Футбол

«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

ФАН вчера в 05:12
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Гаджеты

Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10

Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
ITZine.ru вчера в 05:37
Происшествия

В квартире героя мема про повара нашли труп девушки

Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара».
Известия вчера в 20:34
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск вчера в 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
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