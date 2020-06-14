Экономика

ИзвестияИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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В России отменили «банковский роуминг»

РИА Новости02:24

В России отменили комиссионные банков за межрегиональные переводы

REGNUM02:08

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 18:45

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ruвчера в 18:15

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известиявчера в 23:17
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Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix

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Телеканал 360° 11 июня в 21:30
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Происшествия

В Норильск доставили новые емкости для сбора нефтепродуктов

Новые емкости для сбора нефтепродуктов доставили вертолетами в Норильск на место сбора разлившегося дизтоплива.
ТАСС 02:55
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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Правительство Москвы направило третий борт на помощь Камчатке

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Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких

Live24 вчера в 05:02
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Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
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Здоровье

В Челябинской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области 13 июня скончались ещё пять человек с COVID-19: Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:53
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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Единоборства

Мария Агапова дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 досрочной победой

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс в рамках турнира UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе.
NewInform вчера в 23:11
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Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
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Футбол

«Атлетико» Мадрид — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Атлетик».
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Общество

Во Владимирской области за сутки выявили 59 случаев коронавируса

Утром 14 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 59 зарегистрированных новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 02:42
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
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Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

За сутки в Москве подтвердили 1477 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в столице было выявлено 1477 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 03:37
Общество

За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
Игры

Автор игры-выживания DayZ представил свой новый проект

Icarus, как и прошлая игра Холла DayZ, относится к жанру «выживание» и рассчитана на совместное прохождение несколькими игроками.
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием

RuNews24.ru 12 июня в 19:52
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Политика

Полиция Армении проводит обыски в доме лидера оппозиционной партии

В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера второй по численности политической силы парламента страны - оппозиционной партии "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах.
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Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
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РИА Новости 02:59
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Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
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Авто

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Происшествия

В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
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