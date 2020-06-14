Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Происшествия
Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек
Отмечается, что злоумышленник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 16:41
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета вчера в 04:22
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Единоборства
Агапова удушающим приёмом победила Сайферс на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 09:17 — REGNUM Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:17
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия
В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Общество
Голикова назвала дату пика заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней.
Новгородские ведомости вчера в 06:02
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Тарантас Ньюс 12 июня в 14:55
Происшествия
В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек
Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 02:32
Авто
Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
32CARS.ru вчера в 08:10
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Энергетика
Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Nur24.ru вчера в 03:01
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
Футбол
«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»
Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу
В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона.
REGNUM вчера в 12:30
Кино
Американцы раньше других увидят фильм «Не время умирать»
В США юбилейная, двадцать пятая картина о Джеймсе Бонде выйдет незадолго до Дня благодарения - 20 ноября Мировую премьеру нового фильма о знаменитом агенте 007 дважды переносили в связи с ограничениями из-за распространения новой инфекции.
Inc-news.ru вчера в 16:54