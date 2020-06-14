Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня вчера в 02:50
Космос
В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник
Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»
Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com вчера в 14:42
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 12 июня в 07:23
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 13:12
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
Наука
Выяснилось, кто скупал туалетную бумагу в начале пандемии
Заодно выяснилось, что пожилые и жители США и Канады запасались бумагой активнее, чем молодежь и граждане европейских стран.
Популярная механика вчера в 05:01
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Хоккей
Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА
Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:01
Космос
Учёные разгадали тайну радиосигналов из глубин Антарктиды
Импульсная антенна ANITA, поднятая над Антарктидой отметила появление необычных радиосигналов, идущих от поверхности.
HotGeo 11 июня в 06:19
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия вчера в 06:32
Общество
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 16:28
Политика
В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку
В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Космос
В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM 01:00
Авто
В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70
Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.
Letnews.ru вчера в 07:23
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Авто
Названы отечественные машины с наибольшим гарантийным парком
Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали отечественные автомобили, наибольшее количество которых к 1 января 2020 года находились на гарантии.
CarsWeek.ru 01:21
Общество
Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей
Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 12 июня в 06:40
Здоровье
В Кировской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом
В Кировской области за сутки провели 3 039 тестов на коронавирус. Выявлено 59 заболевших с симптомами инфекции.
Pro Город Киров 11 июня в 03:51
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43