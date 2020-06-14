Экономика

ИзвестияИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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В России отменен банковский роуминг

Вести.Ruвчера в 18:39

Банковский роуминг ушел в прошлое с 14 июня

РЕН ТВвчера в 23:01

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 18:45

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известиявчера в 23:17

В России отменен банковский роуминг

Московский Комсомолецвчера в 18:20

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00
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