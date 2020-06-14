С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Общество Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы. 237

Политика В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость» Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе. 193

Политика Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. 15

Хоккей Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.

Общество Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. 2

Политика В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии. 1

Космос В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей. 7

Авто В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70 Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.

Общество В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 1

Авто Названы отечественные машины с наибольшим гарантийным парком Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали отечественные автомобили, наибольшее количество которых к 1 января 2020 года находились на гарантии.

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19 Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 2