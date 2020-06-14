Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Общество
Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России
НТВ вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Военная техника, которая будет принимать участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, была передислоцирована из Алабина на площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
RT на русском 00:35
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тыс. рублей
Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 000 рублей.
SpeedMe 03:34
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество
Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец 12 июня в 12:03
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
Экспресс газета 02:00
Политика
Власти Украины назвали Минские соглашения «никчемными»
Минские соглашения в юридическом плане являются никчемными, но они все равно важны как площадка для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил первый замглавы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер страны Алексей Резников.
Московский Комсомолец 12 июня в 11:09
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Происшествия
Под Анапой полицейские застрелили грабителя банка
Прибой вчера в 13:23
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Авто
Porsche представила новый Cayenne GTS
Разгон до «сотни» новой Cayenne GTS занимает на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника с «шестеркой».
Evo-rus.com 12 июня в 13:22
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Наука
В России учёные успешно сожгли алюминий в воде
UfacityNews.ru 11 июня в 09:15
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32