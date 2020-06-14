Экономика

ИзвестияИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Читать в источнике
Комментировать313

Подробнее о событии

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ruвчера в 18:15

Банковский роуминг ушел в прошлое с 14 июня

РЕН ТВвчера в 23:01

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 18:45

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известиявчера в 23:17

В России начал действовать закон об отмене «банковского роуминга»

РИА Новостивчера в 17:15

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Происшествия

Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП

Известия вчера в 19:44
50
Единоборства

Грузин Двалишвили на UFC on ESPN 10 победил Лопеза

В Лас-Вегасе на арене APEX проходит турнир UFC on ESPN 10. Состоялись бои предварительного карда.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Происшествия

В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод

РИА Новости вчера в 10:24
66
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,1K
Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
6
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru вчера в 00:47
786
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
1,3K
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
69
Происшествия

Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра

Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM вчера в 20:24
32
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
120
Политика

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru вчера в 11:50
364
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
484
Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
3
Происшествия

Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани

Взрыв произошел около 22 часов на газораспределительной станции "Газпром сжиженный газ".
Эхо Москвы 12 июня в 21:05
499
Общество

Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова

Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:59
375
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
156
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
97
Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
6
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
1K
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
463
Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
12
Политика

Кедми на историческом примере показал приближение краха гегемонии США

Бывший руководитель израильской службы Натив Яков Кедми считает, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, в конечном итоге приведут к фатальным для Вашингтона последствиям.
iReactor вчера в 10:35
Авто

Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 12 июня в 01:49
3
Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
67
Происшествия

Мужчина утонул в Липецкой области

Kursk.com вчера в 16:40
Происшествия

В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами

В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском вчера в 11:55
167
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный неоднократно пытался договориться о выплате компенсации с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, но его близкие не идут на контакт.
News.ru вчера в 15:04
6
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
35
Футбол

«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре

Колумбийский нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщается в «твиттере» La Banda Deportiva.
Чемпионат вчера в 01:41
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное