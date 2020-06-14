Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Известия вчера в 19:44
Единоборства
Грузин Двалишвили на UFC on ESPN 10 победил Лопеза
В Лас-Вегасе на арене APEX проходит турнир UFC on ESPN 10. Состоялись бои предварительного карда.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Происшествия
В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод
РИА Новости вчера в 10:24
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы
Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра
Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM вчера в 20:24
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Политика
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru вчера в 11:50
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Происшествия
Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани
Взрыв произошел около 22 часов на газораспределительной станции "Газпром сжиженный газ".
Эхо Москвы 12 июня в 21:05
Общество
Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова
Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика
Кедми на историческом примере показал приближение краха гегемонии США
Бывший руководитель израильской службы Натив Яков Кедми считает, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, в конечном итоге приведут к фатальным для Вашингтона последствиям.
iReactor вчера в 10:35
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 12 июня в 01:49
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия
Мужчина утонул в Липецкой области
Kursk.com вчера в 16:40
Происшествия
В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный неоднократно пытался договориться о выплате компенсации с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, но его близкие не идут на контакт.
News.ru вчера в 15:04
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Футбол
«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре
Колумбийский нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщается в «твиттере» La Banda Deportiva.
Чемпионат вчера в 01:41