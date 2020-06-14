Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Происшествия
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции
Российская газета вчера в 17:24
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы
Коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы.
РБК 00:06
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Политика
Украине дали статус партнера расширенных возможностей НАТО
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что страна получила статус партнера НАТО по программе расширенных возможностей.
ИнфоСМИ 12 июня в 14:37
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российская газета 00:13
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель выписалась из роддома
Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
StarHit.ru вчера в 12:40
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости вчера в 03:12
Происшествия
В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском вчера в 11:55
Общество
В европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
Автоспорт
Гран-при России могут перенести на октябрь
Советский спорт 12 июня в 11:19
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова
Телеведущий Михаил Леонтьев считает "моральными уродами" тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
Происшествия
На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера
Вести.Ru вчера в 20:40
Общество
Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
RuNews24.ru вчера в 06:38
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 12 июня в 03:10
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Здоровье
Эксперты назвали улучшающие сон напитки
Перед сном, чтобы хорошо спать, рекомендуется пить теплое молоко, которое содержит аминокислоту триптофан, повышающей в организме уровень серотонина.
Известия вчера в 23:21
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
Evo-rus.com вчера в 03:23