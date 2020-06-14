Экономика

ИзвестияИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известиявчера в 23:17

Банковский роуминг ушел в прошлое с 14 июня

РЕН ТВвчера в 23:01

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ruвчера в 18:15

В России начал действовать закон об отмене «банковского роуминга»

РИА Новостивчера в 17:15

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 18:45

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00
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Российская газета вчера в 17:24
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В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
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Общество

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