С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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