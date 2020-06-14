Экономика

ИзвестияИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известиявчера в 23:17

Банковский роуминг ушел в прошлое с 14 июня

РЕН ТВвчера в 23:01

В России начал действовать закон об отмене «банковского роуминга»

РИА Новостивчера в 17:15

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ruвчера в 18:15

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 18:45

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00
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Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
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Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 12 июня в 13:02
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Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
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В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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В сообщении отмечается, что для тех категорий безработных, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия продлевается возможность его получить на три месяца.
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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По данным на 11 июня, в Кировской области зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В Берлине на акции против расизма полиция задержала более 90 человек. Почти 30 полицейских получили травмы.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

Известия вчера в 18:55
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РИА Новости вчера в 10:35
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Происшествия

В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
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Политика

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru вчера в 11:50
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Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
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Путешествия

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 13:12
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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В Кузбассе выявили 23 новых случая заболевания коронавирусом

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Почти 100 зараженных коронавирусом выявили в Приморье за сутки

В Приморском крае уже сделано 2453 лабораторных исследования на COVID-19, причем за минувшие сутки обследование прошли 2293 человека.
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Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
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Несмотря на пандемию, в шоу приняли участие Полина Гагарина, Пелагея, Валерия, Дима Билан и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
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Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
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Мужчина утонул в Липецкой области

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«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича

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Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

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Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
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