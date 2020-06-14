Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 12 июня в 13:02
Общество
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы
Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
Общество
Мишустин увеличил выплаты безработным
В сообщении отмечается, что для тех категорий безработных, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия продлевается возможность его получить на три месяца.
Московский Комсомолец 11 июня в 12:24
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Здоровье
За сутки коронавирусом в Кировской области заразились еще 59 человек
По данным на 11 июня, в Кировской области зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
PRO Город Кирово-Чепецк 11 июня в 04:13
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В Берлине на акции против расизма полиция задержала более 90 человек. Почти 30 полицейских получили травмы.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
Политика
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru вчера в 11:50
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 13:12
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
В Кузбассе выявили 23 новых случая заболевания коронавирусом
На утро 14 июня в Кемеровской области выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале «Цивилёв Live».
Газета Кемерова 00:12
Здоровье
Почти 100 зараженных коронавирусом выявили в Приморье за сутки
В Приморском крае уже сделано 2453 лабораторных исследования на COVID-19, причем за минувшие сутки обследование прошли 2293 человека.
Primpress.ru 00:30
Общество
В европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Валерия и другие звезды выступили на Красной площади
Несмотря на пандемию, в шоу приняли участие Полина Гагарина, Пелагея, Валерия, Дима Билан и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Woman.ru вчера в 05:03
Общество
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
Эхо Москвы 12 июня в 07:31
Происшествия
Мужчина утонул в Липецкой области
Kursk.com вчера в 16:40
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Футбол
«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича
Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
Metaratings вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Продюсер Аманти рассказала правду о последнем шоу с Норкиной
Ирина Аманти решила рассказать правду о последнем шоу с Норкиной и призвала не верить ни той, ни другой.
ФАН 12 июня в 11:35
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
Общество
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
РИА Новости вчера в 20:08
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Evo-rus.com вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе
Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58