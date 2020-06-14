Экономика
ИзвестияВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Политика
Демократы в США вновь хотят наложить санкции на Пригожина
Республиканская партия Соединенных Штатов 9 июня предложила расширить санкции против России, Ирана и КНР, поскольку закончился срок оружейного эмбарго по ИРИ.
Глас Народа вчера в 17:57
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай
С начала эпидемии в регионе заболели 275 человек В Республике Алтай выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
АМИТЕЛ вчера в 23:28
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве
Sport.ru вчера в 10:28
Здоровье
Эксперты назвали улучшающие сон напитки
Еще одним «помощником» является ромашковый чай, для усиления эффекта напиток можно сочетать с добавками магния.
Известия вчера в 23:21
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 12 июня в 14:15
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:00
Авто
Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
Новые автомобили вчера в 12:53
Общество
Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19
Коронавирус способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы, заявил академик РАН, профессор Михаил Пальцев.
Известия вчера в 19:28
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Происшествия
В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
РБК вчера в 13:59
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Наталья Подольская кардинально сменила прическу и вызвала споры в Сети
На своей странице в соцсети Instagram 38-летняя Подольская поделилась новой фотографией, на которой вместо ее длинных роскошных волос поклонники увидели каре.
MedikForum.ru вчера в 15:13