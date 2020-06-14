Экономика
RT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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Мария Агапова дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 досрочной победой
NewInform вчера в 23:11
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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Общество
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Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
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Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
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Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым
Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва 08:21
Кино
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Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 12 июня в 07:32
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Футбол
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Российский бизнесмен Антон Зингаревич готов купить «Шатору» - французский клуб, который выступает в лиге 2. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщил Get Football News France.
ProstoProSport 07:30
Футбол
«Наполи» стал соперником «Ювентуса» по финалу Кубка Италии
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» во 2-м матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.
Матч ТВ вчера в 16:59
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
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Происшествия
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги
На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
Общество
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Вести.Ru вчера в 00:47
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
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Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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Футбол
Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик
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На российский поселок обрушился крупный град и привел к режиму ЧС
В российском поселке Николаевка (Еврейская автономная область) выпал крупный град. Обрушившиеся осадки вынудили власти ввести режим ЧС.
Lenta.ru 08:38
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
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Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12