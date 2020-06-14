Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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Отмену «банковского роуминга» компенсируют за счет россиян. Мнение финансиста

URA.Ru09:00

В России отменили «банковский роуминг»

РИА Новости02:24

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 18:45

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

В России отменили комиссионные банков за межрегиональные переводы

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