Экономика
RT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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с чего всё началось
Российским банкам с 14 июня запрещено брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье. В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга.РИА Новостивчера в 17:15
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