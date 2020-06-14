В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Авто На базе Ford Transit сделали кемпер Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.

Происшествия В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.

Общество Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели «В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. 2,2K

Технологии В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19 "Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались. 2

Общество Узбекистан возобновляет международное авиасообщение "Авиасообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.

Футбол Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой» Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами. 1

Армия и оружие В Чехии на примере сноса памятника Коневу рассказали о незнании истории Дочь экс-президента ЧССР Людвика Свободы раскритиковала муниципальные власти Праги за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу.

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 340

Здоровье Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. 8