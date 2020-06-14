Экономика
RT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ
Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории.
Чемпионат 08:34
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru 06:54
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты
Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.
РИА Новости 13:59
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели
«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным
Экономика сегодня 07:58
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Технологии
В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19
"Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались.
Вести.Ru 11:20
Общество
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
"Авиасообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:46
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Армия и оружие
В Чехии на примере сноса памятника Коневу рассказали о незнании истории
Дочь экс-президента ЧССР Людвика Свободы раскритиковала муниципальные власти Праги за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу.
iReactor 12 июня в 10:50
Общество
В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
RT на русском 14:15
Происшествия
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы вчера в 16:45
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
Общество
В Челябинске 24 июня отменили парад Победы
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске 24 июня отменили торжественное построение войск и техники, передает корресподент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11:18
Общество
В Новочеркасске за сутки поменяли изготовленные ко Дню России баннеры
Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня 2020, 13:55 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области появившиеся ко Дню России баннеры с ошибкой удалось оперативно заменить.
REGNUM 06:55