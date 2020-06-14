Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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Банковский роуминг отменен в России

Deita.ru06:37

Банковский роуминг попал под запрет, но Сбербанк ввел новую комиссию

Вести.Ruвчера в 13:51

В России отменили «банковский роуминг»

РИА Новости14 июня в 02:24

Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

РБК14 июня в 12:58

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известия13 июня в 23:17

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС13 июня в 17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета13 июня в 17:00
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru 06:29
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Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

Lenta.ru 06:29
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Происшествия

Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии

Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
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Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на эскпорт

Компания «Сухой» планирует массовые поставки истребителя Су-57 на экспорт и выход на рынок боевых беспилотников.
ТК Звезда 07:18
Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Транспорт

В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Эксперимент проведут в сентябре на одной из линий метро — снизят цену поездок во внепиковый период утром, чтобы уменьшить нагрузку в часы пик.
РИА Новости 07:14
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Известия 06:47
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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Футбол

«Балтика» сэкономила десятки миллионов рублей из-за остановки сезона

Футбольный клуб «Балтика» из-за остановки первенства Футбольной национальной лиги сэкономил более 40 миллионов рублей.
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Автоспорт

Марко: Разрешение на тесты Renault – щедрый жест

Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что сделал Renault щедрый подарок.
F1news.ru 04:47
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
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Общество

Правительство увеличило размер пособия по безработице

С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
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Футбол

Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне

Сезон-2019/20 Лиги Европы завершится в формате «Финала восьми» в городах Германии с 10 по 21 августа.
Metaratings вчера в 14:30
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Интернет

В WhatsApp появилась функция денежных переводов

Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию поиска сообщений по дате.
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Политика

МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана

Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.
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Армия и оружие

Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

По информации телеканала TRT, в последнее время со стороны членов РПК якобы выросло число нападений на полицейские участки и пограничные поселения, поэтому было принято решение провести военную операцию для того, чтобы обезопасить население и границы страны.
RuNews24.ru вчера в 01:53
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
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Политика

В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы

REGNUM 07:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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