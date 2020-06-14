Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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Финансисты раскрыли, что стоит за отменой «банковского роуминга»

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