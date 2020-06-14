В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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