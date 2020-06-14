Экономика
RT на русскомВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.
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Политика
Путин отреагировал на критику поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин отреагировал на критику поправок в Конституцию партией КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры».
Lenta.ru 07:38
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials показал безумных врачей и опыты над людьми
Видеоролик показал, что игрокам предстоит вернуться в тёмную лечебницу и испытать на себе страх людей, над которыми проводят запрещённые медицинские процедуры не совсем адекватные учёные.
Версия.Инфо 04:26
Шоу-бизнес
Андрей Норкин обратился к фанатам с просьбой
Телеведущий Андрей Норкин обратился к поклонникам своей покойной супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной.
Экономика сегодня вчера в 05:39
Общество
Кабмин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
RT на русском 06:15
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь затопило
Временный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекции «Ленэкспо» снова затопило.
Собака.ru 06:05
Авто
Geely FY11 привезут в Россию из Китая
В Китае второй силовой установкой является 1.5T мощностью 177 л.с. от Coolray, однако преселективный "робот" 7DCT в России не появится и можно предположить, что в РФ автомобиль будет предлагаться 2, 0-литровым мотором с двумя видами форсировок.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Футбол
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:15
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Гаджеты
В сеть утекли новые данные о видеокартах GeForce следующего поколения
Ранее предпологалось, что старшей видеокартой в новой линейке будет RTX 3080, однако согласно новой информации, компания собирается представить ещё одну, более мощную RTX 3090.
ITZine.ru 02:04
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
Общество
Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне
Подхватить коронавирус в бассейне невозможно, утверждает специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.
Московский Комсомолец 04:33
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие.
Газета.Ru 03:01
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Общество
Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге
Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом.
ТагилСити.ру 01:43
Происшествия
Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов
Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов.
Комсомольская правда вчера в 16:11
Политика
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее
На прошлой неделе Ким Ё Чжон пригрозила закрыть офис в Кесонге и разорвать ключевой военный договор между Пхеньяном и Сеулом, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять в КНДР листовки с критикой политики Пхеньяна.
Украина.ру 04:36
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Общество
Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов
Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.
Вести.Ru вчера в 12:18