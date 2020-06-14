Экономика
РБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Общество
Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом
Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
Известия 21:28
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Общество
Сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении всех работников голосовать по поправкам в Конституцию
Сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» (находится в подчинении мэрии Москвы) заставляют участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.
Дождь 07:48
Наука
Нашли ходивших на двух лапах крокодилов
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com вчера в 06:41
Здоровье
Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса
Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
Московский Комсомолец 02:42
Политика
Названо самое мощное оружие России в Арктике
Газета.Ru вчера в 08:51
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 01:16
Космос
Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура
В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 19:13
Общество
Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита
Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
Невские Новости 20:20
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Здоровье
59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 6,5%. Всего в Приамурье выявлено 973 случая COVID-2019.
Телепорт 03:07
Наука
Пластиковые дожди могут прийти на замену кислотным
Микропластик, берущий своё начало в крошечных кусках фрагментированных бутылок и волокон одежды, становится всё более ощутимой угрозой для окружающей среды – об этом говорится в последней работе американских учёных, опубликованной в журнале Science.Исследователи собрали пробы дождевой воды и воздуха на территории Америки за период 14 месяцев и пришли к неутешительным выводам.
Машины и Механизмы 02:07
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Футбол
Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена
More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
Спорт-Экспресс 12:02
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:41
Хоккей
«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен
Первый областной 11 июня в 12:11
Кино
Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv вчера в 15:55
Общество
Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
Собеседник 18:04
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23