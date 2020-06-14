Экономика

РБКРБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС17:02

В России отменен банковский роуминг

Московский Комсомолец18:20

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ru18:15

В России начал действовать закон об отмене «банковского роуминга»

РИА Новости17:15

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБК18:45

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета17:00

В России отменен банковский роуминг

REGNUM17:00
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
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Lenta.ru 17:57
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Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом

Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
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Новая волна тепла придет в европейскую часть России

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Газета.Ru 21:39
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РИА Новости 10:35
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
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Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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Общество

Сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении всех работников голосовать по поправкам в Конституцию

Сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» (находится в подчинении мэрии Москвы) заставляют участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.
Дождь 07:48
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«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче

РИА Новости 14:37
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
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Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса

Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
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Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru 20:29
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Политика

Названо самое мощное оружие России в Арктике

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Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
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Космос

Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура

В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
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Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
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Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
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Здоровье

59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 6,5%. Всего в Приамурье выявлено 973 случая COVID-2019.
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Пластиковые дожди могут прийти на замену кислотным

Микропластик, берущий своё начало в крошечных кусках фрагментированных бутылок и волокон одежды, становится всё более ощутимой угрозой для окружающей среды – об этом говорится в последней работе американских учёных, опубликованной в журнале Science.Исследователи собрали пробы дождевой воды и воздуха на территории Америки за период 14 месяцев и пришли к неутешительным выводам.
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Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
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Футбол

Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена

More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
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«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен

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Кино

Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»

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Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи

Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
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Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Афиша Daily вчера в 06:23
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