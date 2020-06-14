Экономика
РБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 30 295
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.
RT на русском 20:32
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС вчера в 08:24
Спорт
Показан новый трейлер для Airborne Kingdom на PC Gaming Show
В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
Inc-news.ru 16:29
Гаджеты
Игровой графический процессор NVIDIA GA102 будет почти на четверть компактнее A100
Джон Албен, ведущий специалист по разработке процессоров NVIDIA, отметил, что A100 имеет площадь 826 квадратных миллиметров.
Evo-rus.com 09:57
Общество
Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
Собеседник 18:04
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Общество
Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом
Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
Известия 21:28
Экономика
Золотые люди России. Сколько получают топ-менеджеры госкорпораций
В правительстве обсуждают идею — ограничить выплаты топ-менеджерам, то есть руководителям высшего звена российских госкорпораций.
Life.ru 11 июня в 09:00
Политика
Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах
Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru 14:50
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Общество
В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Evo-rus.com 02:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь
Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила вторую дочь практически в прямом эфире, пригласив на свои партнерские роды оператора.
Народные новости 11 июня в 04:32
Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 01:14
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости 19:04
Общество
В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом
Ведомости 16:16
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
Происшествия
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета 20:29
Общество
Пушков высмеял артобъект в Третьяковской галерее
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее.
Московский Комсомолец 20:52
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Общество
«Дождь»: сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию
"Дождь": сотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию Сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" обязали принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает "Дождь" со ссылкой на анонимного работника бюджетной организации.
Медиазона 10:15
Футбол
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
RT на русском 07:14
Происшествия
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Evo-rus.com 10:46
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13:25