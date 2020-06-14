Экономика

РБКРБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБК18:45

В России отменен банковский роуминг

Московский Комсомолец18:20

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета17:00

В России начал действовать закон об отмене «банковского роуминга»

РИА Новости17:15

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ru18:15

В России отменен банковский роуминг

REGNUM17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Здоровье

Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 30 295

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.
RT на русском 20:32
Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС вчера в 08:24
46
Спорт

Показан новый трейлер для Airborne Kingdom на PC Gaming Show

В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
Inc-news.ru 16:29
Гаджеты

Игровой графический процессор NVIDIA GA102 будет почти на четверть компактнее A100

Джон Албен, ведущий специалист по разработке процессоров NVIDIA, отметил, что A100 имеет площадь 826 квадратных миллиметров.
Evo-rus.com 09:57
Общество

Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи

Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
Собеседник 18:04
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru 20:29
2
Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
1,3K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
969
Общество

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
20
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
1K
Общество

Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом

Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
Известия 21:28
Экономика

Золотые люди России. Сколько получают топ-менеджеры госкорпораций

В правительстве обсуждают идею — ограничить выплаты топ-менеджерам, то есть руководителям высшего звена российских госкорпораций.
Life.ru 11 июня в 09:00
1,2K
Политика

Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах

Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru 14:50
7
Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
2
Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Evo-rus.com 02:20
34
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь

Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила вторую дочь практически в прямом эфире, пригласив на свои партнерские роды оператора.
Народные новости 11 июня в 04:32
23
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
7,2K
Авто

Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили

Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 01:14
Политика

Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
РИА Новости 19:04
Общество

В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом

Ведомости 16:16
757
Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
401
Происшествия

В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета 20:29
64
Общество

Пушков высмеял артобъект в Третьяковской галерее

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее.
Московский Комсомолец 20:52
2
Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
2
Общество

«Дождь»: сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию

"Дождь": сотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию Сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" обязали принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает "Дождь" со ссылкой на анонимного работника бюджетной организации.
Медиазона 10:15
18
Футбол

В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти

RT на русском 07:14
Происшествия

Код доступа: Юлия Латынина

С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Игры

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com 10:46
Футбол

Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13:25
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не собирается менять фамилию после развода

Пятый канал 14:48
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное