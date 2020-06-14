Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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