Экономика

РБКРБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБК18:45

В России отменили банковский роуминг

РИА Новости17:15

В России отменен банковский роуминг

Московский Комсомолец18:20

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ru18:15

В России отменили банковский роуминг

Lenta.ru18:39

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета17:00
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
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Общество

Начальник чернянского МФЦ Римма Азарова проинформировала население о новом режиме работы

Граждане могут записаться и прийти на приём к специалисту в запланированное время.
Приосколье 02:37
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
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Общество

В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:24
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Общество

Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
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Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.ру 11 июня в 18:09
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Религия

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ пройдет в парке «Патриот»

В День России, 12 июня, патриарх, согласно сообщению сайта Русской церкви, уже посетил собор, ознакомившись с художественным убранством верхнего храма.
ТАСС 17:03
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков

Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
РИА Новости 19:00
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
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Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию

Paparazzi.ru 14:46
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Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews вчера в 14:02
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Происшествия

Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех

Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей.
Известия 17:22
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Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
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Наука

Экзотическое состояние материи получили на МКС

В исследовании, размещенном в научном интернет-журнале Nature, сообщается о разработки пятого состояния вещества – конденсата Бозе-Эйнштейнa – на борту Международной космической станции.
Evo-rus.com 11 июня в 14:31
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Происшествия

На Камчатке перевернулся катер с людьми

ТАСС 18:25
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную

На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
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Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
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Киберспорт

В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport вчера в 03:21
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Киберспорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 11 июня в 17:50
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