Экономика

РБКРБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

РБК18:45

В России отменили банковский роуминг

Lenta.ru18:39

В России отменен банковский роуминг

Московский Комсомолец18:20

В России отменен «банковский роуминг»

Газета.Ru18:15

В России начал действовать закон об отмене «банковского роуминга»

РИА Новости17:15

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета17:00
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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Политика

«Газпром» счел задержание руководства «Белгазпромбанка» незаконным

Действия в отношении Белгазпромбанка противозаконны с точки зрения белорусского законодательства и Евразийского экономического союза, заявили в Газпромбанк и ПАО Газпром.
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Происшествия

В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов

Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
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Происшествия

На Камчатке перевернулся катер с людьми

ТАСС 18:25
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru 16:57
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Интернет

Новая функция поиска появится в WhatsApp

Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera вчера в 10:19
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
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Происшествия

В Анапе при задержании застрелили подозреваемого в налете на банк

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вооруженный мужчина совершил налет на банк на улице Советской в поселке Сукко 11 июня.
Кубань 24 11:08
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Происшествия

В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков

Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
РИА Новости 19:00
Армия и оружие

Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах

В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа 13:30
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 02:36
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
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Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Коммерсантъ вчера в 11:23
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Общество

В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:16
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Происшествия

Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.
RT на русском 15:27
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Норвежский полузащитник Матиас Норманн попал в сферу интересов английского клуба.
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Показан новый трейлер для Airborne Kingdom на PC Gaming Show

В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
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«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

RT на русском 18:01
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Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМ 19:06
Происшествия

Трехлетний ребенок и его родители погибли при пожаре в Забайкалье

ТАСС 07:09
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Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
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"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
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Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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