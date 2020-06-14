Экономика
РБКВ России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Политика
«Газпром» счел задержание руководства «Белгазпромбанка» незаконным
Действия в отношении Белгазпромбанка противозаконны с точки зрения белорусского законодательства и Евразийского экономического союза, заявили в Газпромбанк и ПАО Газпром.
iReactor вчера в 14:08
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Интернет
Новая функция поиска появится в WhatsApp
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera вчера в 10:19
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Происшествия
В Анапе при задержании застрелили подозреваемого в налете на банк
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вооруженный мужчина совершил налет на банк на улице Советской в поселке Сукко 11 июня.
Кубань 24 11:08
Происшествия
В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков
Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
РИА Новости 19:00
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа 13:30
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 02:36
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:16
Происшествия
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.
RT на русском 15:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Норвежский полузащитник Матиас Норманн попал в сферу интересов английского клуба.
Советский спорт 10:17
Киберспорт
Показан новый трейлер для Airborne Kingdom на PC Gaming Show
В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
Inc-news.ru 16:29
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
RT на русском 18:01
Экономика
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМ 19:06
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru 06:48
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:41
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском вчера в 12:02