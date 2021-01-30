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REGNUM
REGNUM

В России вступил в силу запрет на блокировку счетов без объяснения причин

Москва, 30 января 2021, 05:30 — REGNUM Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин.В источнике
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На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение, которые только развиваются.Профиль
С чего всё началось
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.
РИА Новостивчера в 16:06
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В России банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Комсомольская правдавчера в 19:54
Телеканал 360°

Банки будут разъяснять причину блокировки счетов и переводов

Телеканал 360°вчера в 18:11
ПРАЙМ

В России банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

ПРАЙМвчера в 16:06
Национальная служба новостей

Банки больше не смогут блокировать карты клиентов без объяснения причин

Национальная служба новостейвчера в 16:28
РЕН ТВ

Блокировку счетов клиентов без причины запретили банкам в России

РЕН ТВвчера в 16:20
Lenta.ru

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Lenta.ruвчера в 16:57
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

РИА Новостивчера в 16:06

Новые Tesla Model S получили поддержку Cyberpunk 2077, Witcher 3 и других игр

It can play Cyberpunk — Elon Musk (@ elonmusk) January 28, 2021 Стоит также отметить, что глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в сети Twitter отметил, что мощности ботового компьютера Model S достаточно для игры в Cyberpunk 2077, но не уточнил, будет ли игра поставляться вместе с авто.
3DNews28 января в 04:28

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В дальнейшем продажи в рубле продолжат преобладать, чему может поспособствовать продолжение коррекции в ценах на нефть, в результате, американская валюта попытается преодолеть вчерашние максимумы и закрепиться в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, остается актуальным для доллара в ближайшие сессии.
ПРАЙМ29 января в 01:35

Представители TikTok, Telegram, Facebook и ВКонтакте вызваны в Роскомнадзор

Представители социальных сетей и мессенджеров TikTok, Telegram, Facebook и ВКонтакте были приглашены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Первое Студенческое агентствовчера в 21:25

Уголовные дела в отношении двоих участников незаконной акции возбудили в Екатеринбурге

Как полагает следствие, 23 января мужчины 1996 и 1997 годов рождения во время несогласованной акции на территории сквера в честь 275-летия Екатеринбурга умышленно применили насилие в отношении двух полицейских.
Известиявчера в 06:21

Макрон призвал власти Великобритании определиться с союзниками

Париж, 31 января 2021, 04:59 — REGNUM Определить внешнеполитический курс страны после выхода из Евросоюза призвал власти Великобритании президент Франции Эммануэль Макрон 30 января в интервью газете The Guardian и ряду других СМИ.
REGNUM20:59