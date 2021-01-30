Доллар вновь попытается закрепиться в диапазоне 75-77,5 рубля

В дальнейшем продажи в рубле продолжат преобладать, чему может поспособствовать продолжение коррекции в ценах на нефть, в результате, американская валюта попытается преодолеть вчерашние максимумы и закрепиться в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, остается актуальным для доллара в ближайшие сессии.