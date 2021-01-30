В России вступил в силу запрет на блокировку счетов без объяснения причин
Москва, 30 января 2021, 05:30 — REGNUM Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин.В источнике
На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение, которые только развиваются.Профиль
С чего всё началось
Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин
Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.
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В России банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин
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