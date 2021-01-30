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REGNUM

В России вступил в силу запрет на блокировку счетов без объяснения причин

Москва, 30 января 2021, 05:30 — REGNUM Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин.В источнике
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На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение, которые только развиваются.Профиль
С чего всё началось
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.
РИА Новостивчера в 16:06
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В России банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Комсомольская правдавчера в 19:54
ПРАЙМ

В России банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

ПРАЙМвчера в 16:06
Lenta.ru

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Lenta.ruвчера в 16:57
Национальная служба новостей

Банки больше не смогут блокировать карты клиентов без объяснения причин

Национальная служба новостейвчера в 16:28
РЕН ТВ

Блокировку счетов клиентов без причины запретили банкам в России

РЕН ТВвчера в 16:20
Телеканал 360°

Банки будут разъяснять причину блокировки счетов и переводов

Телеканал 360°вчера в 18:11
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

РИА Новостивчера в 16:06

«Вашингтон» обыграл в овертайме «Бостон» в матче НХЛ с шайбой Овечкина

Вашингтон, 31 января 2021, 08:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпитлаз» обыграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM00:35