Москва, 30 января 2021, 05:30 — REGNUM Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин.

Виктория Рыбалко украинский легкоатлет На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение, которые только развиваются. Профиль

С чего всё началось Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам. РИА Новости вчера в 16:06