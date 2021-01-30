Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

В России с субботы, 30 января, вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
Комсомольская правда
iReactor
Радио Комсомольская правда
Народные новости
Внешнеэкономические связи
Ариг Ус
9111.ru
Блокнот.ру
ФАН
Страна Советов on-line
Бизнес журнал
Профиль
Новые Известия
Парламентская газета
Молодой коммунар
ИА Красная Весна
Моя земля
Петербургский дневник
АМИТЕЛ
Экономика сегодня
News.ru
Инфо24
Телеканал 360°
ИнфоСМИ
Rostov gazeta
Пятый канал
RuNews24.ru
РИА Новости
Царьград
ZAB.RU
Виктория Рыбалкоукраинский легкоатлет
Что касается увеличения количества отмываний, то, опять же, на мой взгляд, введение в силу закона не должно привести к их увеличению. На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение.НТВ
С чего всё началось
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.
РИА Новости16:06
Подробнее о событии
ФАН

Российские банки лишились права блокировать счета клиентов без объяснений

ФАН01:40
ПРАЙМ

В России банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

ПРАЙМ16:06
Lenta.ru

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Lenta.ru16:57
РЕН ТВ

Блокировку счетов клиентов без причины запретили банкам в России

РЕН ТВ16:20
Комсомольская правда

В России банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Комсомольская правда19:54
РИА Новости

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

РИА Новости16:06
FinNews.ru

Клиент обвиняет «Локо-банк» в удерживании его денег без весомых причин

FinNews.ru28 января в 06:57

Москва, Баку и Ереван создадут подгруппы по вопросам транспортного сообщения в Карабахе

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян в ходе встречи в субботу в Москве приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.
Взгляд.ру14:17

Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР

Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами партии "Единая Россия", он признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Филипп Багрянский.
РИА Новости13:43