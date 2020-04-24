Общество
КоммерсантъВ России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
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с чего всё началось
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».Коммерсантъвчера в 23:29
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