с чего всё началось

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Футбол Кокорин высказался о продолжении карьеры в «Сочи» Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что ему нечего делать в «Сочи», если текущий сезон в Российской Премьер-лиге так и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Кино Богомолов сообщил о дате премьеры сериала про ангарского маньяка Премьера сериала «Хороший человек», снятого по мотивам истории об ангарском маньяке, впервые покажу осенью 2020 года, сообщил режиссер проекта Константин Богомолов.

Происшествия В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 353

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. 5,2K

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 16

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 140

Футбол Почеттино может возглавить «Ньюкасл», если клуб купит Коутиньо Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Ньюкасл", если клуб пообещает ему покупку вингера "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Происшествия Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал. 65

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 437

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса "Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ. 2,1K

Здоровье Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек. 61

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,5K

Кино На Донбассе снимается триллер «Альфа Р» Фильм повествует о малоизвестном эпизоде войны на Донбассе, который позволяет выявить геополитический узел, в который завязаны целые государства, зарубежные оборонные концерны и спецслужбы.

Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 280