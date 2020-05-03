Общество
РБКВ России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Ранее 24 апреля президент Владимир Путин подписал соответствующий документ.
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Продажу алкоголя в псевдообщепитах могут ограничить на Вологодчине
Московский Комсомолец02 мая в 23:49
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Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин
Полюбившаяся россиянам звезда телесериала "Кухня" Сергей Лавыгин, известный по роли Сени, экстренно госпитализирован в Москве в больницу.
Комсомольская правда 16:15
Политика
Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США
Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости 17:35
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Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Армия и оружие
Sohu: Су-57 не оставил шансов американскому F-22
Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело вчера в 07:23
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Культура
Стефани Майер намекнула фанатам на продолжение «Сумерек»
Американская писательница Стефани Майер, ставшая известной после написания саги «Сумерки», порадовала своих поклонников новыми ожиданиями.
Актуальные Новости вчера в 11:13
Футбол
Томас Парти хочет перейти в «Арсенал»
Ганский полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти сообщил своему окружению, что хочет перейти в лондонский «Арсенал», сообщает The Telegraph.
Чемпионат 19:04
Общество
Подписи против электронных пропусков собирают в Забайкалье
Общественные активисты собирают подписи против электронных пропусков на имя губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Московский Комсомолец Чита 02:00
Общество
Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине
Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Технологии
Глава Xbox: пандемия может затянуть сроки выхода игр для Xbox Series X
Сроки выпуска игр к игровым консолям следующего поколения компании Microsoft возможно будут сорваны из-за пандемии коронавируса, заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 апреля, передает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 15:20
Космос
Недавно полученные снимки Европы показывают «территорию хаоса»
AstroNews.ru 14:47
Футбол
Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
Общество
Предсказан рост числа жертв коронавируса в США в два раза
К августу число жертв коронавируса в США может вырасти в два раза.
Lenta.ru 19:36
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
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Тактаров заявил, что простил Хабиба
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Наука
Ученые развеяли популярный миф о пандемии чумы
Ученые из Университета Мэриленда провели исследование и развеяли популярный миф о пандемии Юстиниановой чумы в Византийской империи, сообщает PLOS ONE.
Слово и Дело вчера в 22:41
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12