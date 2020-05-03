С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Ранее 24 апреля президент Владимир Путин подписал соответствующий документ.

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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