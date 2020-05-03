Общество
РБКВ России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Ранее 24 апреля президент Владимир Путин подписал соответствующий документ.
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Продажу алкоголя в псевдообщепитах могут ограничить на Вологодчине
Московский Комсомолец02 мая в 23:49
Закон о запрете продажи алкоголя в барах в многоквартирных домах вступил в силу
Агентство Москва17:00
С 5 мая в России будет запрещена продажа алкоголя в жилых домах
Комсомольская правда30 апреля в 23:55
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