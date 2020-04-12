Общество

RT на русскомRT на русскомВ ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Из ЕАЭС запретили экспорт круп и овощей

Коммерсантъвчера в 22:33

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

RT на русскомвчера в 22:16

В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, лука и чеснока

Российская газетавчера в 17:01

ЕАЭС прекратил вывоз некоторых видов продуктов

Телеканал 360°вчера в 18:33

ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

Интерфаксвчера в 17:42

Вступил в силу запрет ЕЭК на экспорт критически важных товаров в третьи страны

ТАССвчера в 17:02

В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса и чеснока

РБКвчера в 19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01
103
Общество

Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве

Как "РГ" уже сообщала, с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок по столице на машине и общественном транспорте.
Российская газета вчера в 13:40
Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
466
Происшествия

Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
Ведомости вчера в 07:37
42
Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
245
Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
169
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
290
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
993
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
624
Общество

Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 00:28
1,1K
Футбол

Городея — Динамо (Минск) 1:0

Советский спорт вчера в 12:59
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
39
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
3K
Здоровье

Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
262
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,5K
Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
91
Общество

Эпидемиолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Китае

Новая волна коронавируса в Китае маловероятна, поскольку большая часть граждан уже переболела инфекцией и выработала иммунитет.
iReactor 02:46
10
Армия и оружие

На Донбассе пропали 400 офицеров ВСУ: сводка о военной ситуации

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 10 апреля в 09:30
Происшествия

Массовое ДТП на мосту Саратов-Энгельс. Пострадали фельдшеры и ребенок

Во вчерашней вечерней аварии на мосту Саратов – Энгельс пострадала 4-летняя девочка.
Взгляд-инфо 02:11
Общество

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики

День космонавтики, как праздник, был установлен в Советском Союзе в 1962 году, а в 1968 году получил международный статус.
МТВ онлайн 01:00
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4,2K
Космос

Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли

Издание Astronomy сообщило о том, что коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли.
Ferra 02:36
Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
23
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
167
Политика

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 10 апреля в 23:27
1,7K
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
277
Общество

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
46
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
2,8K
Политика

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ вчера в 05:02
61
Происшествия

В Красноярске потушили пожар в наркодиспансере

ТАСС 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное