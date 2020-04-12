В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

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