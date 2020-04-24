Общество

RT на русскомRT на русскомВ России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета
».
Коммерсантъвчера в 23:29

Подробнее о событии

В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Известиявчера в 20:23

В Совфеде прокомментировали запрет продажи алкоголя в жилых домах

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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Коммерсантъвчера в 23:29

В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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Наливайкам в спальных районах пришёл конец

Парламентская газетавчера в 17:37

В России запретили «наливайки» в жилых домах

Lenta.ruвчера в 17:09
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Экономика

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
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Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
Коммерсантъ 03:03
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Экономика

Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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Космос

Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость»

Отмечается, что вертолет должен будет продемонстрировать возможность полета у поверхности Марса.
Телеканал Санкт-Петербург 02 мая в 22:15
Общество

Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Сотрудники городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в областной центр выставили дополнительные посты.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:24
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Экономика

Правительство области не реализовало планы по сохранению саратовцев

Планы правительства Саратовской области по сохранению, воспроизводству и развитию человеческого потенциала в губернии на 2019 год оказались провалены.
Взгляд-инфо 02 мая в 02:20
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Общество

В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
1,8K
Происшествия

В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.
Сахалин.Инфо 02:55
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Футбол

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Технологии

Apple и Google не смогут следить за местоположением пользователей

Американские компании Apple и Google запретят функцию отслеживания геолокации пользователей, если запустится новая технология, которая будет предупреждать граждан о возможном контакте с зараженным коронавирусом человеком, пишет TechCrunch.
Live24 00:36
10
Общество

Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Крыму

Первая смерть пациента с подтвержденным COVID-19 зафиксирована в Крыму.
Вести Крым 03:15
Здоровье

Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56

Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском вчера в 03:26
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,1K
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
8
Кино

Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК вчера в 15:53
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Здоровье

В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом

Власти Швеции в борьбе с коронавирусом опирались только на меры, польза которых имеет научное обоснование.
БИЗНЕС Online 03:04
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Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов

Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
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Футбол

France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов

Французский журнал France Football представил полный список из 50 самых красивых голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год.
РБК вчера в 01:55
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Кино

Сиквел «Операции по спасению» от Netflix уже в работе

Джо Руссо заключил сделку на написание сценария сиквела боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» от Netflix.
Игромания.ру 03:25
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