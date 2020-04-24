с чего всё началось

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом информирует РИА Новости.

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

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