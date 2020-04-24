Общество
RT на русскомВ России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».Коммерсантъвчера в 23:29
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Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
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Курс рубля растет на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
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Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
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Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
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Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:24
Экономика
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Планы правительства Саратовской области по сохранению, воспроизводству и развитию человеческого потенциала в губернии на 2019 год оказались провалены.
Взгляд-инфо 02 мая в 02:20
Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
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Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
Происшествия
В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД
Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.
Сахалин.Инфо 02:55
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Футбол
Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Технологии
Apple и Google не смогут следить за местоположением пользователей
Американские компании Apple и Google запретят функцию отслеживания геолокации пользователей, если запустится новая технология, которая будет предупреждать граждан о возможном контакте с зараженным коронавирусом человеком, пишет TechCrunch.
Live24 00:36
Общество
Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Крыму
Первая смерть пациента с подтвержденным COVID-19 зафиксирована в Крыму.
Вести Крым 03:15
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56
Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском вчера в 03:26
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Кино
Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК вчера в 15:53
Здоровье
В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом
Власти Швеции в борьбе с коронавирусом опирались только на меры, польза которых имеет научное обоснование.
БИЗНЕС Online 03:04
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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Общество
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France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов
Французский журнал France Football представил полный список из 50 самых красивых голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год.
РБК вчера в 01:55
Кино
Сиквел «Операции по спасению» от Netflix уже в работе
Джо Руссо заключил сделку на написание сценария сиквела боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» от Netflix.
Игромания.ру 03:25