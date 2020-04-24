с чего всё началось

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом информирует РИА Новости.

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

Политика Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 3

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,3K

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,9K

Общество Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний Жители Чечни опасаются преследований за видеосъемку задержаний Слова Кадырова - предупреждение для тех, кто пытается снимать на видео задержания людей, указывая на нарушения со стороны силовиков, а также руководство к действию для самих силовиков, считают жители Чечни.

Космос Первый российский луноход может прибавить в весе Предельный вес первого в новейшей российской истории лунохода может вырасти до 150 кг.

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 425

Общество Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Единоборства Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов нереально богат Глава UFC Дэйна Уайт в передаче для YouTube Menace and The Man Show заявил, что чемпион промоушена россиянина Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму денег. 1