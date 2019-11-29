с чего всё началось

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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Политика Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.

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Армия и оружие Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь", признав превосходство последнего.

Происшествия В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.