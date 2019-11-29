Общество

РБКРБКВ России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.
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В России вступает в силу обязательная маркировка товаров

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В России стала обязательной маркировка духов и шин

Российская газета01:51

Маркировка духов и фотоаппаратов стала обязательной в России

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Маркировка духов и парфюма стала обязательной в России

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Вступила в силу обязательная цифровая маркировка ряда товаров в России

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Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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В России вступает в силу обязательная маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек

ТАССвчера в 16:08
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