В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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