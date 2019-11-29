Общество
РБКВ России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Происшествия
В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Транспорт
МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Экономика
В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Здоровье
Известно, для чего в Уфу приехала Вероника Скворцова
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Происшествия
Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале
В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
Единоборства
Волков ответил Нганну, предложив подраться в Париже
Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков ответил Фрэнсису Нганну, который предложил провести бой в Лас-Вегасе.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Армия и оружие
Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны
Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Политика
Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США
Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Игры
Xbox Game Studios будет выпускать игры для новой консоли каждые три–четыре месяца
Компания стремится использовать растущее число внутренних студий для выпуска большего количества игр на ПК и Xbox.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Происшествия