Общество

РБКРБКВ России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.
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Потребители ждут подорожания маркированных товаров

Национальная служба новостей04:02

Духи, шины и фотокамеры начнут маркировать в России

ТК Звездавчера в 20:14

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Коммерсантъ00:31

Вступила в силу обязательная цифровая маркировка ряда товаров в России

REGNUMвчера в 23:59

Маркировка духов и фотоаппаратов стала обязательной в России

News.ruвчера в 21:22

В России стала обязательной маркировка духов и шин

Российская газета01:51

В России вступает в силу обязательная маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек

ТАССвчера в 16:08
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StarHit.ru вчера в 03:00
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Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 15:51
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В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Вести.Ru 04:53
Транспорт

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Интерфакс 04:30
Политика

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Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
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Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
REGNUM 29 ноября в 10:39
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RuNews24.ru 29 ноября в 09:56
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Известно, для чего в Уфу приехала Вероника Скворцова

UfaTime.ru 29 ноября в 07:52
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
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В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
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Единоборства

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Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Армия и оружие

Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны

Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
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В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
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На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

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РБК 29 ноября в 08:12
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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
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Xbox Game Studios будет выпускать игры для новой консоли каждые три–четыре месяца

Компания стремится использовать растущее число внутренних студий для выпуска большего количества игр на ПК и Xbox.
3DNews 04:51
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Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
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Владимира Быкова поместили под домашний арест

Новый вариант вчера в 08:55
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