Общество
РБКВ России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.
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с чего всё началось
С этого дня обязательная маркировка введена для парфюмерной продукции (туалетная вода, духи и т. д), автомобильных шин и покрышек, фотокамер (и вспышек для них), постельного белья и кухонных полотенец, рабочей одежды из кожи и её заменителей, а также верхней одежды и блузок, информирует кабмин.News.ruвчера в 21:22
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