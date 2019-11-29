Общество
РБКВ России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья.
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с чего всё началось
С этого дня обязательная маркировка введена для парфюмерной продукции (туалетные воды, духи и т.д), автомобильных шин и покрышек, фотокамер (и вспышек для них), постельного белья и кухонных полотенец, рабочей одежды из кожи и её заменителей, а также верхней одежды и блузок, информирует Кабмин.News.ru21:22
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