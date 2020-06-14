В России отменяется «банковский роуминг». Переводы средств между счетами отправителя и получателя, открытыми в одном банке, но в разных регионах, стали бесплатными. С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.

В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»

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