Экономика
КоммерсантъВ России вступила в силу отмена «банковского роуминга»
В России отменяется «банковский роуминг». Переводы средств между счетами отправителя и получателя, открытыми в одном банке, но в разных регионах, стали бесплатными. С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Создатель DayZ представил Icarus — survival-экшен про космонавтов
CyberSport.ru 15:03
Происшествия
У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми
Газета.Ru 19:52
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Общество
В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов
В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Футбол
ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля
Как сообщает источник, окончательное решение «армейцы» примут не раньше середины июля.
Vprognoze.ru вчера в 04:33
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
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Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия 06:32
Космос
ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.
МИР 24 11 июня в 16:47
Общество
Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении
В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Беларусь 1». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.
РБК 20:30
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии
По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
РБК 20:40
Наука
В России учёные успешно сожгли алюминий в воде
UfacityNews.ru 11 июня в 09:15
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Единоборства
Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
Чемпионат вчера в 08:43
Киберспорт
Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt
Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18