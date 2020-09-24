В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер, рассказал ТАСС руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

С чего всё началось С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта Российская газета 19:00