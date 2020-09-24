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Ведомости 

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер, рассказал ТАСС руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.В источнике
С чего всё началось
С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта
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Российская газета19:00
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РИА Новости

Эксперты: новые правила поверки счетчиков не помогут россиянам сэкономить

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Комсомольская правда06:50
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В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

РБК22:25
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В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков

RT на русском23:35
Коммерсантъ

В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

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Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

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В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

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