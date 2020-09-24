В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Смотрите также
Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
СК просит арестовать реставраторов петербургской консерватории
В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе
ЦСКА возобновил переговоры по трансферу футболиста «Спортинга» Палинье
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Кремль заявил, что Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией
Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для российского авторынка
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%
Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей
МИД России прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер, рассказал ТАСС руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.В источнике
С чего всё началось
С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта
.
Подробнее о событии