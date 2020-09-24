Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта.
Российская газета19:00
Подробнее о событии
RT на русском

В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков

RT на русском23:35
ТАСС

В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

ТАСС17:15
РИА Новости

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

РИА Новости22:18
Коммерсантъ

В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

Коммерсантъ19:18
Российская газета

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Российская газета19:00
РБК

В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

РБК22:25
Омскрегион

В четверг в России изменятся правила поверки счетчиков

Омскрегион21 сентября в 05:46

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
853

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

В рамках создания инфраструктуры курорта в 2017–2018 годах на строительство механической системы оснежения было потрачено 505,3 млн рублей, из них 480 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей — республиканского.
Известиявчера в 02:10
3

Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
133

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
1K