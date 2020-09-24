В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
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В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
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В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.В источнике
С чего всё началось
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта.
Российская газета19:00
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