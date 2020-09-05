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ТАСС
ТАСС

В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.В источнике
С чего всё началось
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (.pdf
).
Коммерсантъ04:27
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Lenta.ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Lenta.ru04:43
ТАСС

В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

ТАСС03:51
Car.ru

ЦБ уточнит порядок оформления ОСАГО в новом проекте

Car.ru2 сентября в 06:47
РИА Новости

Вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО

РИА Новости02:01
Телеканал 360°

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России

Телеканал 360°02:34
Городской32 (Брянск)

Для брянских лихачей подорожает полис ОСАГО

Городской32 (Брянск)2 сентября в 14:01
RT на русском

В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

RT на русском03:47

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Придирчивые подписчики не столько внимания обратили на актрису и поздравление Даны, сколько на ноги Борисовой, и на то, что её наряд её же портит, потому что делает акцент на ноги, которые полностью выдали её возраст.
Территория новостей02:38
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