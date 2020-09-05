Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

С чего всё началось Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (. pdf ). Коммерсантъ 04:27