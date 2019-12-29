Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антон Белан рассказал РИА Новости, что изменения позволяют дилерам самостоятельно регистрировать новые автомобили.
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Россияне получат возможность регистрировать машины в автосалонах

ТАССвчера в 16:15

Новые правила регистрации автомобилей начали действовать в России

News.ru02:02

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Комсомольская правда02:49

В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

РИА Новости04:21

Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей

RT на русскомвчера в 10:08

С 2020 года регистрацию автомибелей разрешено делать прямо в автосалонах

Волжская правда (г. Волжск)29.12.19 в 07:19

Ставить машины на учёт можно будет прямо в автосалоне

Архангельские известия29.12.19 в 00:19
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Общество

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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Эксперты назвали главные отечественные военные новинки, заслуживающие особого внимания.
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