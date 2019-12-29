С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антон Белан рассказал РИА Новости, что изменения позволяют дилерам самостоятельно регистрировать новые автомобили.

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

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