Общество
ИзвестияВ России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля. Теперь сотруднику при смене работы должны выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля: «взлет» соцвыплат и дорожающий «Платон»
KrasnodarMedia29 января в 03:15
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