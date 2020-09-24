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РИА Новости
РИА Новости

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Как отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

Новые правила поверки бытовых счетчиков вступают в четверг в силу - теперь единственным юридически значимым ее подтверждением становится электронная регистрация.
ТАСС17:15
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

Коммерсантъ19:18
Известия

В России вступили в силу новые требования поверки бытовых счетчиков

Известия23:28
Lenta.ru

В России вступили в силу новые требования к поверке счетчиков

Lenta.ru22:40
РИА Новости

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

РИА Новости22:18
RT на русском

В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков

RT на русском23:35
ТАСС

В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

ТАСС17:15
Омскрегион

В четверг в России изменятся правила поверки счетчиков

Омскрегион21 сентября в 05:46

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
РБК23:00

Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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