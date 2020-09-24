В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
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Как отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.В источнике
С чего всё началось
В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступают в четверг в силу - теперь единственным юридически значимым ее подтверждением становится электронная регистрация.
ТАСС17:15
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