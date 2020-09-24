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REGNUM
REGNUM

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.В источнике
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РИА Новости

В России изменились требования к проверке бытовых счетчиков

РИА Новости22:18
Izhlife

Жителям Удмуртии больше не будут выдавать бумажные свидетельства поверки счетчиков

Izhlife21 сентября в 08:21
Российская газета

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Российская газета19:00
ТАСС

В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

ТАСС17:15
Коммерсантъ

В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

Коммерсантъ19:18
Омскрегион

В четверг в России изменятся правила поверки счетчиков

Омскрегион21 сентября в 05:46
Вологда-Портал

В России изменились правила поверки бытовых счетчиков

Вологда-Портал21 сентября в 04:00

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Известия21:50
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Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло вчетверо

Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:08

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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