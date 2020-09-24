В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
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Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.В источнике
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Жителям Удмуртии больше не будут выдавать бумажные свидетельства поверки счетчиков
Izhlife21 сентября в 08:21